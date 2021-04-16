'Peaky Blinders' dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Helen McCrory, hayatını kaybetti. Üç 'Harry Potter' filminde de rol alan 52 yaşındaki sanatçının, ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis, Twitter'da yaptığı paylaşımda duyurdu. Lewis, "Güçlü ve güzel kadın... Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz" diyerek, ölüm haberi için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. McCrory, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle, hayata gözlerini yumdu.