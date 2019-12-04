Son Dakika Haberleri: Helen Mirren'a Berlin'de Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Son Dakika Magazin Helen Mirren'a Berlin'de Yaşam Boyu Başarı Ödülü - Son Dakika Magazin

Helen Mirren'a Berlin'de Yaşam Boyu Başarı Ödülü

6 saat önce

Mirren'ın güçlü kişiliğiyle beyazperdede canlandırdığı etkileyici portreler nedeniyle bu ödüle değer görüldüğü belirtildi.

Helen Mirren'a Berlin'de Yaşam Boyu Başarı Ödülü, System.String[]

Mirren'ın güçlü kişiliğiyle beyazperdede canlandırdığı etkileyici portreler nedeniyle bu ödüle değer görüldüğü belirtildi. Bu yıl 70'inci yaşını kutlayacak olan Berlin Film Festivali 20 Şubat 2020'de başlıyor. Festival 1 Mart'da sona erecek. Ödül töreni ise 27 Şubat'ta.

Film Festivali, Berlin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:20 
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