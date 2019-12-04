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Helen Mirren'a Berlin'de Yaşam Boyu Başarı Ödülü
6 saat önce
Mirren'ın güçlü kişiliğiyle beyazperdede canlandırdığı etkileyici portreler nedeniyle bu ödüle değer görüldüğü belirtildi.
Mirren'ın güçlü kişiliğiyle beyazperdede canlandırdığı etkileyici portreler nedeniyle bu ödüle değer görüldüğü belirtildi. Bu yıl 70'inci yaşını kutlayacak olan Berlin Film Festivali 20 Şubat 2020'de başlıyor. Festival 1 Mart'da sona erecek. Ödül töreni ise 27 Şubat'ta.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:20
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