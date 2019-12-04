Helen Mirren'a Berlin'de Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Mirren'ın güçlü kişiliğiyle beyazperdede canlandırdığı etkileyici portreler nedeniyle bu ödüle değer görüldüğü belirtildi. Bu yıl 70'inci yaşını kutlayacak olan Berlin Film Festivali 20 Şubat 2020'de başlıyor. Festival 1 Mart'da sona erecek. Ödül töreni ise 27 Şubat'ta.