Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü - Son Dakika
Son Dakika Magazin Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü - Son Dakika Magazin

Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü

11 dakika önce

Helen Mirren'a ödülünü Alman oyuncu Iris Berben verdi.

Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü, System.String[]

Helen Mirren'a ödülünü Alman oyuncu Iris Berben verdi. Deneyimli İngiliz oyuncu Helen Mirren aynı zamanda Oscar, BAFTA, Emmy ve Altın Küre gibi saygın ödüllerin de sahibi.

Helen Mirren, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Engin Fırat teknik direktör adayları arasına girdi
Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur 33 şehidimizin ardından Altın Kelebek Ödül Töreni iptal edildi

Son Dakika Haberleri
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 16:23:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]