Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
11 dakika önce
Helen Mirren'a ödülünü Alman oyuncu Iris Berben verdi.
Helen Mirren'a ödülünü Alman oyuncu Iris Berben verdi. Deneyimli İngiliz oyuncu Helen Mirren aynı zamanda Oscar, BAFTA, Emmy ve Altın Küre gibi saygın ödüllerin de sahibi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:12
Son Dakika Fenerbahçe'de Erol Bulut, Tayfun Korkut ve Engin Fırat teknik direktör adayları arasına girdi Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti Demet Akalın'dan mültecilerin sınıra gitmesine ilk yorum: İnşallah doğrudur 33 şehidimizin ardından Altın Kelebek Ödül Töreni iptal edildi