Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Varga, Thelin
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Zuqui), Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Umut Bulut), Adem Büyük (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş), Fofana (Dk. 83 Malle), Tetteh
Sarı kartlar: Dk. 81 Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Dk. 88 Zeki Yavru (Helenex Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
47. dakikada Thelin'in sağdan ortasında Bistrovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
71. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde Luckassen'in ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşma golsüz tamamlandı.
Kaynak: AA
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