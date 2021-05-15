Helenex Yeni Malatyaspor maçından notlar

Sarı-kırmızılılarda 4 eksik

Galatasaray'da hedef farklı galibiyet

Karşılaşmayı taraftarlar da takip ettiMalatyaspor 5'li savunma ile sahada

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, şampiyonluk maçında evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetirken, yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun üstlendi.Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Galatasaray, farklı galip gelerek Göztepe - Beşiktaş maçının sonucuna odaklanmak için sahaya çıktı. 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 81 puanla averajla ikinci sırada bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir önceki Denizlispor maçına göre kadroda değişikliğe gitmedi. Tecrübeli teknik adam Malatyaspor maçına şu 11 ile çıktı: "Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Arda, Halil."GALATASARAY'DA 4 EKSİKŞampiyonluk yolundaki son maçına çıkan Galalatasaray'da 4 eksik bulunuyor. Onyekuru, Falcao, Emre Taşdemir ve Linnes, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kadroda yer almadı.HEDEF FARKLI GALİBİYETŞampiyonluk hesapları yapan ve bir gözü Beşiktaş maçında olan Galatasaray, 8 maçtır kaybetmiyor. Son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, son olarak deplasmanda Hatayspor'a 3-0 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar evinde oynadığı 19 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Ligin son maçında evinde Malatyaspor'u farkı geçmek için sahaya çıkan Galatasaray'a galibiyet de yetmeyecek. Rakibi Beşiktaş'ın eksi 2 averaj gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, farklı galibiyet alarak, Beşiktaş'ın Göztepe karşısında puan kaybı veya az gollü galibiyetini bekleyecek. Bu sezon en faklı galibiyetini 6-0 ile Gençlerbirliği karşısında alan Galatasaray, Denizlispor'u 6-1 ve 4-1, Çaykur Rizespor'u 4-0, Hatayspor, Başakşehir ve Kayserispor'u ise 3-0'lık skorla devirmeyi başarmıştı. KARŞILAŞMAYI TARAFTARLAR DA TAKİP ETTİGalatasaray'da ligin son maçını davetli olan taraftarlar da takip etti. Yaklaşık bin kadar taraftar, karşılaşma öncesi ve mücadele sırasında tezahüratlar yaparak takımlarına destek verdi.MALATYASPOR 5'Lİ SAVUNMA İLE SAHADA

Helenex Yeni Malatyaspor'da ise teknik direktör İrfan Buz, bir önceki karşılaşma olan Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna göre tek değişikliğe gitti. Buz, Mustafa Eskihellaç'ın yerine kadroda Chebake'ye şans verdi. Konuk ekipte Buz ayrıca, bu sezonki genel kadro yapısının aksine defansı 5 oyuncudan oluşturdu. Tecrübeli teknik adam, defansta Semih, Wallace, Hadebe, Hafez ve Chebake'ye şans verdi. Konuk ekip şu 11 ile sahaya çıktı: "Ertaç, Semih, Wallace, Hadebe, Hafez, Chebake, Zeki, Mallan, Fofana, Tetteh, Adem."