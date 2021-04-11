Helenex Yeni Malatyaspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 12 müsabakada da galip gelemedi.

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