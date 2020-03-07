Helenistik döneme ait Zeus Heykelini satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde Helenistik döneme ait Zeus Heykelini satmak isteyen bir kişinin olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla hem tarihi eseri ele geçirdi hem de olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.



Manisa'nın Salihli ilçesinde dün 19.00 sıralarında Güneş Mahallesi'nde ikamet eden T.K. (51) isimli şahsın elinde Helenistik döneme ait Zeus heykeli olduğu ve bu heykeli satmaya çalıştığının istihbaratını alan Salihli Merkez Jandarma Komutanlığı ve 8'inci JASAT Timi şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Alınan arama kararı sonrası şüpheli T.K.'nın kendi ikametinin garajında yapılan aramada tarihi eser heykel ile birlikte 6 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA