Helenistik ve Roma dönemine ait cadde ve sokaklar
1 saat önce
Ömerbey Mahallesi Hisarlık mevkiinde gün yüzüne çıkan Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek üzere çalışmalara başlayan Mudanya Belediyesi, bölgede bulunan tarihi değeri, ilgili kurul ve kurum müdürlerine tanıttı.
Ömerbey Mahallesi Hisarlık
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:32
mevkiinde gün yüzüne çıkan Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek üzere çalışmalara başlayan Mudanya
Belediyesi, bölgede bulunan tarihi değeri, ilgili kurul ve kurum müdürlerine tanıttı.
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