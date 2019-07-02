Son Dakika Haberleri: Helenistik ve Roma dönemine ait cadde ve sokaklar
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Helenistik ve Roma dönemine ait cadde ve sokaklar

1 saat önce

Ömerbey Mahallesi Hisarlık mevkiinde gün yüzüne çıkan Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek üzere çalışmalara başlayan Mudanya Belediyesi, bölgede bulunan tarihi değeri, ilgili kurul ve kurum müdürlerine tanıttı.

Helenistik ve Roma dönemine ait cadde ve sokaklar, System.String[]
Ömerbey Mahallesi Hisarlık mevkiinde gün yüzüne çıkan Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek üzere çalışmalara başlayan Mudanya Belediyesi, bölgede bulunan tarihi değeri, ilgili kurul ve kurum müdürlerine tanıttı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:32 
Ömerbey Mahallesi, Hisarlık, Mudanya, Ekonomi
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