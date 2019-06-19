Son Dakika Haberleri: Helesa şenliklerinde toplanan para 25 öğrenciye yardım amaçlı kullanıldı
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Helesa şenliklerinde toplanan para 25 öğrenciye yardım amaçlı kullanıldı

59 dakika önce

Sinop'ta bu yıl 22.'si düzenlenen Helesa şenliklerinde toplanan paralar 25 öğrenciye yardım amaçlı kullanıldı.

Helesa şenliklerinde toplanan para 25 öğrenciye yardım amaçlı kullanıldı, System.String[]
Sinop'ta bu yıl 22.'si düzenlenen Helesa şenliklerinde toplanan paralar 25 öğrenciye yardım amaçlı kullanıldı.

Sinop Yardım Seveler Derneği Başkanı Sevim Ünaldı, bu seneki Helesa şenliklerinde 3 bin 500 TL toplandığını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz Helesa etkinliğinde 3 bin 500 TL kadar para topladık. Bu parayı 25 öğrenciye yardım amaçlı olarak kullandık. Ayrıca kendimizden de bu paranın üzerine para ekledik. Bu Ramazan ayında hakikaten çok mutluyuz. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Hem maddi hem manevi olarak. Derneğimize maddi olarak parasal yardım da çok geldi bu sene. Manevi olarak ta çok destek geldi. Almayan kitle kalmadı" dedi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
Sinop, Güncel
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