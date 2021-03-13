Helezon makinesinin altında kalan işçi, ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA'da çalıştığı iş yerinde üzerine helezon makinesi devrilen Afganistan uyruklu Pervis Nasuri (25), ağır yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu Pervis Nasuri'nin üzerine yaklaşık 300 kilo ağırlığında helezon makinesi devrildi. Ağır yaralanan Nasuri, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Nasuri'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

- Orhangazibursa