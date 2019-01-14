Son Dakika Haberleri: Helikopter Akciğer Hastası İçin Havalandı

Helikopter Akciğer Hastası İçin Havalandı

50 dakika önce

Helikopter akciğer hastası için havalandıADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kar ve heyelan nedeniyle evinde mahsur kalan akciğer hastası helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Helikopter akciğer hastası için havalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kar ve heyelan nedeniyle evinde mahsur kalan akciğer hastası helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Gerger ilçesinin Dallarca köyünde akciğer hastası Cemal Aslan fenalaşınca 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede yola çıkan ekipler, kar ve heyelandan dolayı köye ulaşamadı.
Her geçen dakika fenalaşan Cemal Aslan için Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi, Malatya Komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek ambulans helikopter istedi. Sağlık ekipleri, köye doğru helikopterle yola çıktı. Köylülerin çabası ile boş bir alana getirilen Cemal Aslan burada helikoptere bindirildi. Helikopter daha sonra Adıyaman merkezde bulunan eski polis özel harekat bahçesine iniş yaptı. Helikopterin yere inmesi ile hasta bu defa 112 Acil Sağlık ekiplerince alınarak ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cemal Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Helikopterle Adıyaman'a getirilen Cemal Aslan, kendisini kurtaran ekiplere ve devlete teşekkür ettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:00 Kaynak: İHA

Gerger, Adıyaman, Helikopter, 3. Sayfa
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