Helikopter ambulans 2019 yılında 255 hasta için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Helikopter ambulans 2019 yılında 255 hasta için havalandı - Son Dakika

Helikopter ambulans 2019 yılında 255 hasta için havalandı

6 saat önce

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 112 hava ambulansı 2019 yılında 255 hasta için havalandı.

Helikopter ambulans 2019 yılında 255 hasta için havalandı, System.String[]

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 112 hava ambulansı 2019 yılında 255 hasta için havalandı.


Trabzon'dan 248, çevre illerden ise 7 olmak üzere toplam 255 hasta için havalanan ambulans helikopter özellikle yaz mevsiminde daha yoğun olarak havalandı. Bu yoğunluğun yaz mevsiminde bölgedeki nüfus yoğunluğunun artmasından kaynaklandığı belirtildi. Genellikle Of ve Vakfıkebir ilçelerindeki vakalar için yoğun olarak uçuş yapan helikopter ambulans, zaman zaman acil hastalar için yaylaların yanı sıra karayoluna da iniş yapıyor.


Trabzon'da 2009 yılı Ekim ayında hizmete giren ambulans helikopter, Trabzon'un yanı sıra zaman zaman bölgeye yakın olan diğer illere de hizmet veriyor. - TRABZON

İl Sağlık Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'den, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında sert açıklama!
İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Son Dakika Haberleri
18:12 "TEKNOFEST'in Gaziantep'e geliyor olması heyecan verici" - Son Dakika
18:11 Bakırköy'de hastanede bir doktor darp edildi - Son Dakika
18:10 Nakliyeciler eylem yaptı - Son Dakika
18:09 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
18:05 Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması - Son Dakika
18:01 İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 18:13:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Helikopter ambulans 2019 yılında 255 hasta için havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]