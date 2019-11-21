Son Dakika Haberleri: Helikopter ambulans 6 günlük bebek için havalandı
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Helikopter ambulans 6 günlük bebek için havalandı

6 saat önce

Balıkesir'de yeni doğan bebek, Eskişehir'e helikopter ambulans ile gönderildi.

Helikopter ambulans 6 günlük bebek için havalandı, System.String[]

Balıkesir'de yeni doğan bebek, Eskişehir'e helikopter ambulans ile gönderildi.


Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakımda yatmakta olan 6 günlük M.A İsimli bebek için Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne sevk talebinde bulunuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin hızlı bir şekilde sağlanması için Eskişehir Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde gönderilmesi için 112 Komuta Kontrol Merkezimiz bebeğin hızlı bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için zaman kaybetmeksizin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçildi. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi bebek için helikopter ambulansı Balıkesir'e yönlendirdi. Bebek, Sağlık Bakanlığı helikopteriyle Eskişehir'e nakledildi. - BALIKESİR

Eskişehir, Balıkesir, Bebek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
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