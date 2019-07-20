Helikopter ambulans 60 yaşındaki hasta için havalandı

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Trafikte kalmak İstanbulluya pahalıya mal oluyor

Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti

400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur