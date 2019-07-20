Son Dakika Haberleri: Helikopter ambulans 60 yaşındaki hasta için havalandı
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Helikopter ambulans 60 yaşındaki hasta için havalandı

1 saat önce

Balıkesir'de 60 yaşındaki hasta helikopter ambulans ile İstanbul'a nakledildi.

Helikopter ambulans 60 yaşındaki hasta için havalandı, System.String[]
Balıkesir'de 60 yaşındaki hasta helikopter ambulans ile İstanbul'a nakledildi.

Balıkesir Devlet Hastanesi ikinci basamak yoğun bakım ünitesinde Lenfoma tedavisi görmekteyken sarılık hastalığı gelişen A.T isimli 60 yaşındaki bayan hastanın tedavisinin daha rahat sağlanabilmesi için hastane yetkililerince 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne sevk talebinde bulunuldu. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yılmaz yaptığı açıklamada, "Hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için İstanbul Biruni Üniversite Hastanesinde hastamıza 112 Komuta Kontrol Merkezimiz ve İstanbul 112 nakil biriminin üstün gayretleriyle yer bulunmuştur. 112 Komuta Kontrol Merkezimiz hastamızın hızlı bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için zaman kaybetmeksizin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçmiştir. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hastamız için Helikopter Ambulans ilimize yönlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı ile İstanbul iline nakli gerçekleştirilmiştir. Hastamıza yüce Allah'tan acil şifalar dileriz" dedi. - BALIKESİR
Helikopter, Balıkesir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:38 Kaynak: İHA
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