Helikopter ambulans açık kalp ameliyatı geçiren vatandaş için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Helikopter ambulans açık kalp ameliyatı geçiren vatandaş için havalandı - Son Dakika

Helikopter ambulans açık kalp ameliyatı geçiren vatandaş için havalandı

6 saat önce

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde açık kalp ameliyatı olan vatandaşın durumu ağırlaşınca helikopter ambulans ile Kayseri'ye sevk edildi.

Helikopter ambulans açık kalp ameliyatı geçiren vatandaş için havalandı, System.String[]

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde açık kalp ameliyatı olan vatandaşın durumu ağırlaşınca helikopter ambulans ile Kayseri'ye sevk edildi.


İlçede yaşayan ve açık kalp ameliyatı olan Sadık Bayrak'ın durumu ağırlaşınca sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı olan ambulans helikopter, ilçeye hareket etti. Sadık Bayrak'ı alan hava ambulansı, ileri tetkik ve tedavi için hastayı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Bayrak, burada tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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