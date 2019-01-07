Helikopter Ambulans Koah Hastası İçin Havalandı

Adıyaman
'ın Sincik
ilçesine bağlı mezrada yaşayan KOAH
hastası 74 yaşındaki Abuzer Başıbüyük, Malatya
'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Karaköse
köyü Surut mezrasında yaşayan ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) rahatsızlığı bulunan Abuzer Başıbüyük, elektrikler kesildiği için oksijen cihazını kullanamadı.
Yaşlı adamın yakınları, 112 Acil Servis
ekiplerinden yardım istedi ancak bölgedeki sis, 2 metreye ulaşan kar ve heyelan nedeniyle sağlık ekipleri mezraya ulaşamadı.
112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Fatma Tuğba Adıgüzel, durumu Malatya 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Malatya'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulans, hareket ederek Başıbüyük'ün bulunduğu mezraya güçlükle ulaştı.
Mezraya gelen sağlık ekipleri, hastayı evinden sırtlarında taşıyarak helikopter ambulansına bindirdi.
Başıbüyük, helikopter ambulansla Adıyaman Polis Özel Harekatın eski pistine getirildi.
Hasta, buradan ambulansla alınarak Adıyaman Üniversitesi
(ADÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Fatma Tuğba Adıgüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sincik ilçesine bağlı Karaköse köyü Surut mezrasındaki hastanın durumunun kendilerine bildirilmesi üzerine ekiplerinin yola çıktığını belirterek, şunları anlattı:
"Yola çıkan ekiplerimiz bize heyelan nedeniyle kara ulaşımının olmadığını söyledi. Aynı zamanda heyelan nedeniyle elektrik kesintisi olduğu ve hastanın oksijen cihazlarını kullanamadığı söylendi. Biz Karayolları ekiplerine sorduğumuzda yol açma çalışmalarının olduğunu bildirdi. Biz mezraya helikopter ambulans getirtmek için Malatya 112 ile irtibata geçtik. Helikopter
ambulansımız, Malatya'dan hastanın bulunduğu yere ulaştı. Hastamızın durumu kötüydü. Hasta, helikopter ambulans ile ADÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi."
Adıgüzel, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.