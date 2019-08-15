Helikopter belirledi...Sahil güvenlik baskın yaptı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde helikopterin havadan tespit ettiği bot içerisinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
'nin Ayvacık
ilçesinde helikopterin havadan tespit ettiği bot içerisinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'de Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Ayvacık ilçesi Küçükkuyu
açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, botu durdurdu. 37 Afganistanlı, 13 Suriyeli ve 3 İran
uyruklu toplam 53 kişi yakalandı. 53 kişiden 23'ünün erkek, 11'inin kadın ve 19'unun çocuk olduğu tespit edildi.
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