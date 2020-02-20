Helikopter destekli operasyonda 4 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in Hoşgör ve Savcılı Mahallerinde gerçekleştirilen ve havadan helikopter desteği ile yürütülen operasyonda yaklaşık 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi.



Gaziantep'te helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de desteği ile 670 personel Hoşgör ve Savcılı Mahallerini abluka altına aldı. 13 saat süren operasyonda torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 36 ikamet, 46 umuma açık yer, bin 150 araç, 2 bin 920 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 700 gram metamfetamin (ateş-buz), 1 kilo 200 gram eroin, 800 gram esrar, 260 gram sentetik kannabinoid (bonzai), bin 350 adet captagon hap, 116 adet ekstasy hap, 4 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet Kalaşnikof ele geçirildi. Yolların ve köşe başlarının da polisler tarafından tutulduğu operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de, operasyonun gerçekleştiği Hoşgör ve Savcılı Mahallerine giderek polisleri denetlerken mahalleli ile de görüştü. - GAZİANTEP