Helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir- İstanbul Otoyolu ile Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan helikopterle yapılan yol kontrolüne karadan destek veren polis ve jandarma trafik ekipleri, İzmir-İstanbul otoyolu, Manisa-Turgutlu ve Manisa-Akhisar kara yollarında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Toplam 67 aracın kontrol edildiği denetimde helikopterle kural ihlali yaptığı tespit edilen 4 sürücü için gerekli işlemler yapıldı.

Havadan trafik kontrollerinin bundan sonra devam edeceği bildirildi.