Helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Helikopter destekli trafik denetimi

6 saat önce

Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

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Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince, helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. 13 ekip, 25 personelin katılımıyla yapılan helikopter destekli uygulamalarda emniyet kemeri kullanmayan, sol şerit ihlali yapan ve cep telefonu ile konuşan 10 sürücü ve araç plakasına işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
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