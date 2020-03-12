Helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Helikopter destekli trafik denetimi

GAZİANTEP - Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince, helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. 13 ekip, 25 personelin katılımıyla yapılan helikopter destekli uygulamalarda emniyet kemeri kullanmayan, sol şerit ihlali yapan ve cep telefonu ile konuşan 10 sürücü ve araç plakasına işlem yapıldı.