Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

15.03.2022 16:08
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 22 araç sürücüsüne toplam 7 bin 314 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 22 araç sürücüsüne toplam 7 bin 314 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla sorumluluk bölgesindeki Karayollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Havadan yapılan trafik denetiminde 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak, yükü karayoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, gabari dışı yük yüklemek, erit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve tehlikeli şerit değiştirme, yakın takip' kurallarına uymayan 22 araç sürücüsüne toplam 7 bin 314 lira idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

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Para Cezası, Eskişehir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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