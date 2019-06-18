Son Dakika Haberleri: Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

59 dakika önce

Tuzla'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çevik Kuvvet ekipleri ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Özel Harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tuzla'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çevik Kuvvet ekipleri ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Özel Harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Satışa hazır hale getirilmiş bir kiloya yakın uyuşturucu madde İstanbul Narkotik ekiplerinin başarılı operasyonuyla ele geçirildi.
130 POLİSİN KATILIMIYLA ŞAFAK BASKINI Tuzla'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyona 130 polis katıldı.Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası olan Orhanlı Polis Merkezi Amirliğinden hareket eden ekipler saat 05.30 sularında Özel Harekat polislerinin desteğiyle açılmayan kapıları kırarak, Narkotik köpekleri ile adreslerde arama yaptı. Tuzla, Aydınlı Mahallesi, Süheyla Sokakta iki katlı bir apartmanın arkasında yer alan bir gecekonduya yapılan baskında polise direnen ev sakinleri kapıyı açmayınca Özel Harekat polisleri koçbaşı ile kapıyı kırarak içeriye girdi. Evde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Üç Afgan vatandaş gözaltına alınırken Tuzla genelinde polis helikopteri operasyona havadan destek verdi.
İSTANBUL POLİSİNDEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE AĞIR DARBE İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık bir kilo uyuşturucu madde bulundu. Narkotik ekipleriyle birlikte Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonlarda önceden belirlenen adresler eş zamanlı olarak basıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
Tuzla, Narkotik, Güncel
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