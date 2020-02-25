Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:30 Kaynak: AA
İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik merkezli 8 ilçede "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 92 adreste arama yapıldı.
Aramalarda bazı kişiler gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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