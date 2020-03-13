Helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 48 gözaltı - Son Dakika
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Helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 48 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik 794 polisin katılımı ve helikopter destekli düzenlenen narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 48 kişi gözaltına alındı.

Helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 48 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik 794 polisin katılımı ve helikopter destekli düzenlenen narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 48 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeditepe Mahallesi'nde başta sokak satıcılarına yönelik 794 personelin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteği ile uyuşturucu operasyonu başlattı. Mahalle abluka altına alınırken, yol kapatıldı. Umuma açık yerlerde, sokakların tamamının girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde arama yapıldı ve daha önceden belirlenen ikametlere operasyon yapıldı. Yapılan uygulamada 46 ikamet, 112 umuma açık yer, bin 290 araç ve 5 bin 330 şahıs üzerinde arama yapıldı. Bu aramalarda 1 kilo 300 gram eroin, 1 kilo 100 gram esrar, 800 gram metamfetamin, 380 gram bonzai, 156 adet captagon, 62 ekstasy, 8 hassas terazi, 8 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 48 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:47 Kaynak: İHA
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