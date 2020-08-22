HELİKOPTER DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ -2(Taksim)
HELİKOPTER DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-2(Taksim) Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR/ İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.
HELİKOPTER DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-2(Taksim)
Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR/
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde şüpheli araçlar didik didik aranırken, araçta bulunanlara genel bilgi taraması(GBT) yapıldı.
Denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçelerin Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de denetimler yapıldı. Polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaparken, araçta bulunanlara ise genel bilgi taraması (GBT) yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 00:10
Kaynak: DHA
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