Helikopter düştü: 3 ölü
1 saat önce
Gürcistan'ın Kazbegi ilçesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Gürcistan
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
'ın Kazbegi ilçesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan'ın turizm bölgelerinden Kazbegi ilçesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı
, kaza sonucu helikopterin ıssız bir yere düştüğünü, helikopterde 3 kişinin bulunduğunu açıkladı. 2 mürettebat ve bir otel çalışanının hayatını kaybettiği kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Olay yerine kurtarma ekipleri, ambulans, polis ve adli tıp uzmanlarının sevk edildiği ifade edildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
(İHA)
Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 53 ölü, 355 yaralı
Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı
Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı
Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı