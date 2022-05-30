Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

30.05.2022 21:38

Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdiKOCAELİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğüne dair yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğüne dair yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken resmi kaynakların henüz açıklama yapılmadı.

Olay, Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyarı işaret fişeği görülmesi üzerine helikopter düştüğüne dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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Kaynak: İHA

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