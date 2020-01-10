Helikopter Görüntüsü - Kayıp balıkçılar aranıyor - Son Dakika
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Helikopter Görüntüsü - Kayıp balıkçılar aranıyor

6 saat önce

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı.

Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarılırken kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları, Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Helikopter Görüntüsü - Kayıp balıkçılar aranıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:39 Kaynak: AA
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