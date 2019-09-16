Son Dakika Haberleri: Helikopter ile trafik denetimi
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Helikopter ile trafik denetimi

1 saat önce

Uluslararası D-100 kara yolunun Kastamonu sınırları içerisindeki güzergahta, jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Uluslararası D-100 kara yolunun Kastamonu sınırları içerisindeki güzergahta, jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, Kastamonu Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortak çalışmasıyla uluslararası D-100 kara yolunun Kastamonu sınırları içerisindeki güzergahta gerçekleştirildi.

D-100 kara yolu üzerinde oluşturulan trafik uygulama noktaları ile jandarmaya ait skorsky helikopterinde bulunan görevliler, yaklaşık 2 saat araçları tek tek inceledi.

Uygulamada kural ihlali yapan sürücü tespit edilmedi. Denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Helikopter ile trafik denetimi

Kastamonu, Jandarma, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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