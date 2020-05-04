Helikopter iniş bölgesi ile sığınak girişine tuzaklanan iki patlayıcı düzeneği tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Helikopter iniş bölgesi ile sığınak girişine tuzaklanan iki patlayıcı düzeneği tespit edildi - Son Dakika

Helikopter iniş bölgesi ile sığınak girişine tuzaklanan iki patlayıcı düzeneği tespit edildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda tespit edilen 9 sığınak ile helikopter iniş sahası bölgesi ve sığınak girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzenekleri imha edildi, 420 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda tespit edilen 9 sığınak ile helikopter iniş sahası bölgesi ve sığınak girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzenekleri imha edildi, 420 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinen Akçabudak ve Yalımlı köyleri kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Er Kenan Büyükçalışkan Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda teröristlerce kış üstlenmesi amacıyla kullanılan, biri toprak altına kazılarak yapılmış, girişi jelikan bidon kapağı olan, tabanı tahta ve duvarları naylonla kaplı 30 metrekare genişliğinde 9 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

2 patlayıcı düzeneği imha edildi

Bölgede yapılan aramada biri helikopter iniş bölgesi olarak değerlendirilen bölgeye ve biri de sığınak girişine olmak üzere amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanan 2 el yapımı patlayıcı madde düzeneği tespit edildi.

Tespit edilen patlayıcı düzenekleri Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edildi.

Söz konusu sığınaklarda ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, iki zamanlı çanta tipi benzinli jeneratör, silah dürbünü, 3 büyük tüp, 2 küçük tüp, akü, 126 pil, 3'lü 2 pil bloğu, 6'lı 2 pil bloğu, 24 metre sanayi tipi kablo, 50 metre elektrik kablosu, 7 metre 3'lü priz, 8 kişilik portatif kamp çadırı, amonyum nitrat öğütmede kullanılan kıyma makinesi, 5 terörist kıyafeti, pusu kıyafeti, 300 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda yaşam, giysi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

420 kilogram esrar bulundu

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, iki farklı bölgede yapılan aramada 420 kilogram esrar, 12 bin 500 kök kenevir bitkisi ve kenevir tarlasını sulamak için kullanılan 2 bin 500 metre sulama hortumu bulundu.

Esrar muhafaza altına alındı, kenevir numune alınmasının ardından sulama hortumu ile yerinde imha edildi.

Valilik açıklamasında, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Helikopter iniş bölgesi ile sığınak girişine tuzaklanan iki patlayıcı düzeneği tespit edildi

Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:58 Kaynak: AA


Son Dakika

Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Survivor'da çizilen resimler Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için satılacak Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak         
18:28
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi         
18:15
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı         
18:05
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı         
17:52
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım         
17:46
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı         
16:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak         
16:36
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü         
16:33
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım         
16:29
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada         
16:24
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak         
16:14
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı         
16:10
40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri 40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri         
16:10
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor         
16:09
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı         
15:58
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu         
15:56
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak         
15:46
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı         
15:30
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı         
15:21
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var         
15:17
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 18:45:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Helikopter iniş bölgesi ile sığınak girişine tuzaklanan iki patlayıcı düzeneği tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]