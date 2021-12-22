Son dakika! İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu; 23 gözaltı - Son Dakika

İSTANBUL'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Fatih'te bulunan 3 katlı bir binanın giriş katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polisleri eşlik ederken, polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. Operasyon sonucunda 23 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 300 gram esrar, 40 gram kannabionid, 40 gram sentetik kannabionid, 7 gram kokain, 1 adet tabanca ve 2 adet fişek, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 635 lira, 30 dolar ve 30 pound para ele geçirilmiştir. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.