Helikopter kar fırtınası nedeniyle kara yoluna acil iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Helikopter kar fırtınası nedeniyle kara yoluna acil iniş yaptı - Son Dakika

Helikopter kar fırtınası nedeniyle kara yoluna acil iniş yaptı

7 saat önce

Rusya'ya bağlı Sibirya'da bir nakliye helikopteri kar fırtınasına yakalanınca kara yoluna acil iniş yaptı.

Helikopter kar fırtınası nedeniyle kara yoluna acil iniş yaptı, System.String[]

Rusya'ya bağlı Sibirya'da bir nakliye helikopteri kar fırtınasına yakalanınca kara yoluna acil iniş yaptı.


Rusya'ya bağlı Sibirya'nın kuzeyinde bulunan Yamal'da Mİ-8 tipi Rus yapımı nakliye helikopteri, sabah saatlerinde yük alarak uçuşa geçti. Bir süre sonra helikopter güzergahında kar fırtınası baş gösterince pilot telsiz ile yardım istedi. Bunun üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından helikopter güzergahında bulunan kara yolunda güvenlik önlemleri alındı. Yol araç trafiğine kapatılarak helikopterin inişi beklenildi. Kara yolunda çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi hazır bekletildi. Pilot, belirlenen noktaya helikopter ile zor bir iniş gerçekleştirdi.


Kar fırtınası nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ve yardımcısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kara yolunun kontrollü olarak geçişe açıldığı, helikopterin ise fırtınanın ardından yoluna devam edeceği açıklandı. - MOSKOVA

Sibirya, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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