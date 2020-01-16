Helikopter kar fırtınası nedeniyle otoyola acil iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Helikopter kar fırtınası nedeniyle otoyola acil iniş yaptı - Son Dakika

Helikopter kar fırtınası nedeniyle otoyola acil iniş yaptı

6 saat önce

Rusya'da Yamal Yarımadası'nda işçileri taşıyan bir helikopter kar fırtınası nedeniyle otoyola acil iniş yaptı.

Helikopter kar fırtınası nedeniyle otoyola acil iniş yaptı, System.String[]

Rusya'da Yamal Yarımadası'nda işçileri taşıyan bir helikopter kar fırtınası nedeniyle otoyola acil iniş yaptı.

Mil Mi-8 tipi nakliye helikopteri kar fırtınası nedeniyle Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndaki Yamburg adlı kırsal bölgedeki bir otoyola acil iniş yaptı. Helikopterin işçileri taşıdığı belirtilirken, pilotların görüş mesafesinin azalması nedeniyle otoyola iniş yaptıkları bildirildi. Yerel medya, kar fırtınasında kalan helikopterin pilotlarının birkaç defa iniş yapmayı denediğini ancak başarısız olduğunu, bu nedenle yolcuların endişelendiğini duyurdu. Olayda, yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Helikopterin iniş yapma anı

-Helikopterin yerdeki görüntüsü

-Detaylar


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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:37 Kaynak: DHA
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