Helikopter Kardan Mahsur Kalan Hastalar İçin Havalandı

Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan Diyarbakır
'ın Lice
, Çermik
, Kulp
ve Çüngüş
ilçelerine bağlı kırsal bölgelerde rahatsızlanan aralarında 3 aylık bir bebeğin de olduğu 6 hasta için havalandı. Kar
yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan bölgelerdeki hastalara için ambulans helikopterle harekete geçildi.
Aralarında 3 aylık bebeğin de olduğu 6 hasta, ekipler tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Hakan Karakaş, yaptığı açıklamada, kar yağışından dolayı 112 acil sağlık ekiplerinin ulaşamadığı yerlerdeki hastaları ambulans helikopterle hastaneye götürdüklerini belirtti.
Karayolu ile ulaşımın sağlanamadığı yerlere ambulans helikopter ile ulaştıklarını ifade eden ambulans helikopterin kaptan pilotu Nedim Güngör ise 112 Komuta Merkezinin kendilerine bildirdiği Lice, Çermik, Çüngüş ve Kulp'a bağlı, ambulansların ulaşamadığı köylerden hastaları zorlu şartlarda alıp hastaneye yetiştirdiklerini söyledi.
Helikopterle alınan hastaların sağlık kuruluşlarına ulaştırıldıklarını anlatan Güngör, "Zor şartlarda hastalara ulaşmaya çalışıyoruz. İki metre kar var, inmeden hafifleme pozisyonunda duruyoruz. Doktorumuz ve teknisyenimiz çok zor şartlarda hastayı getiriyorlar." ifadesini kullandı.
Zorluklara rağmen, hastaları hastaneye ulaştırmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Güngör, insanların yüzündeki tebessümün tüm yorgunluklarını aldığını söyledi.