Helikopter kazasında ölen NBA yıldızı Kobe Bryant kimdir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Helikopter kazasında ölen NBA yıldızı Kobe Bryant kimdir? - Son Dakika Dünya

Helikopter kazasında ölen NBA yıldızı Kobe Bryant kimdir?

13 dakika önce

Helikopter kazasında ölen NBA yıldızı Kobe Bryant kimdir?

Helikopter kazasında ölen NBA yıldızı Kobe Bryant kimdir?, System.String[]

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.


Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:28 
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