Denizli 'nin Çardak ilçesindeki helikopter kazasında yaşamını yitiren uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov'un cenazeleri Antalya Kurşunlu Kent Mezarlığı'ndaki işlemlerin ardından, konsolosluğun anlaştığı özel bir cenaze şirketinin görevlisi tarafından alındı. Şirkete ait morgda bekletileceği belirtilen cenazelerin, konsolosluk işlemlerinin bitmesinin ardından 26 Eylül 'de uçakla Rusya 'ya gönderileceği ifade edildi.?Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,-

Kaynak: DHA

Denizli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düşen helikopterde Rus uzmanlar da inceleme yapacak (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.