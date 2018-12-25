Helikopter kazasında yaralanan Astsubay Yılmaz şehit oldu
1 saat önce
26 Kasım'da Sancaktepe'de 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz hayatını kaybetti.
26 Kasım'da Sancaktepe
'de 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:18
Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu
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