Son Dakika Haberleri: Helikopter kazasında yaralanan Astsubay Yılmaz şehit oldu

Helikopter kazasında yaralanan Astsubay Yılmaz şehit oldu

1 saat önce

26 Kasım'da Sancaktepe'de 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz hayatını kaybetti.

Helikopter kazasında yaralanan Astsubay Yılmaz şehit oldu, System.String[]
26 Kasım'da Sancaktepe'de 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:18 

Sancaktepe, Ekonomi
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