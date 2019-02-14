Helikopter kazasının ardından alay komutanının görev yeri değişti
1 saat önce
MSB, İstanbul'daki helikopter kazasına ilişkin, "Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi" açıklamasını yaptı.
MSB, İstanbul
'daki helikopter kazasına ilişkin, "Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi" açıklamasını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:40
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