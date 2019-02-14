Son Dakika Haberleri: Helikopter kazasının ardından alay komutanının görev yeri değişti

Helikopter kazasının ardından alay komutanının görev yeri değişti

1 saat önce

MSB, İstanbul'daki helikopter kazasına ilişkin, "Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi" açıklamasını yaptı.

Helikopter kazasının ardından alay komutanının görev yeri değişti, System.String[]
MSB, İstanbul'daki helikopter kazasına ilişkin, "Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:40 

İstanbul, Ekonomi
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