"Helikopter" oyunu Tuncer Cücenoğlu anısına sahnelendi - Son Dakika

"Helikopter" oyunu Tuncer Cücenoğlu anısına sahnelendi

14.11.2020 22:29

Tiyatro Keyfi'nin sahneye koyduğu komedi türündeki oyun "Helikopter", tiyatroseverlerle buluştu.

Tiyatro Keyfi'nin sahneye koyduğu komedi türündeki oyun "Helikopter", tiyatroseverlerle buluştu.

Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı oyun, 2019'da yaşama veda eden yazarın anısına, Kats Sahne'de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Eser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak sahnelendi.

Gösterimin sonunda konuşan Tiyatro Keyfi Sanat Yönetmeni Kemal Başar, tiyatro yazarı Cücenoğlu'nun tüm dünyada tiyatro seyircilerinin kalbinde yaşayan bir yazar olduğunu belirterek,"Bu oyunu bu ülkenin yetiştirdiği en büyük yazarlardan Tuncer Cücenoğlu için yaptık. Tüm dünyada tiyatro izleyicisinin kıymet verdiği bir yazardı. Ben bunu Rusya'da, Ukrayna'da, Romanya'da gördüm. Bu ülkelerde de çeşitli oyunları seyrettim. Gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği en büyük yazardı. Onun anısına sahneledik. Gönül Tuncer Ağabey'le kucaklaşmayı dilerdi." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Gamze Cücenoğlu ise babasının hayatını kaybetse de yazarların metinleriyle yaşamaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Babamı kaybettiğimizin ilk yılında Tiyatro Keyfi tarafından onun anısına sahnelenen bu oyun bizim için çok önemliydi. Çünkü bir yazarı kaybediyoruz ama metinleriyle yaşamaya devam ediyor. O yüzden bu tür şeyler çok kıymetli, özellikle pandemi döneminde bu kadar zorlu şartlarda eseri sahneleyen oyuncuları ve yönetmeni tebrik ediyorum. Babamız bu şekilde yaşıyor. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Metin Yıldız, Ercüment Aydın, Levent Tayman, Burak Acar, Bora Kırkım ve Eka Gelashvili'nin rol aldığı oyunun yönetmenliği ve dramaturjisini Kemal Başar üstleniyor.

Reji asistanlığını Zeynep Yaylıcıoğlu'nun, çevre düzenini Metin Gümüşoğlu'nun üstlendiği eser, 25 Kasım'da yeniden Kats Sahne'de seyirciyle buluşacak.

Kemal Başar, Helikopter, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Helikopter' oyunu Tuncer Cücenoğlu anısına sahnelendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı 74 yaşındaki kadın, elleri ve ayakları bağlı halde evinde ölü bulundu Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Pendik'te kanlı infaz! Saldırgan, kapıyı açıp kamyonetin sürücüsüne kurşun yağdırdı Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler         
21:27
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Bilim Kurulu Üyesi Özlü, sert tedbirlerin işaretini verdi: Kısıtlamalar gelebilir, tedbirleri hazırladık Bilim Kurulu Üyesi Özlü, sert tedbirlerin işaretini verdi: Kısıtlamalar gelebilir, tedbirleri hazırladık         
20:15
Azerbaycan'a karşı silah gösteren papaz, yenilgi anlaşmasının ardından mağduru oynadı Azerbaycan'a karşı silah gösteren papaz, yenilgi anlaşmasının ardından mağduru oynadı         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 3116 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 92 kişi vefat etti, 3116 yeni vaka tespit edildi         
19:08
Selin Barlas, spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü duyurdu Selin Barlas, spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü duyurdu         
17:59
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı 18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı         
16:00
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil         
14:09
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı         
12:20
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 22:39:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Helikopter" oyunu Tuncer Cücenoğlu anısına sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei