Helikopter pist yoluna hayvan gübresi döktüler

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

6 araca hasar veren alkollü sürücü, mahalleli tarafından tekme tokat darp edildi!

Nevşehir'de su baskını sonrasında yer altı şehri ortaya çıktı

Bir trafik magandası daha! Arabanın camından şoförü darp etti