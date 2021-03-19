Helikopter şehidi Korgeneral Erbaş ve silah arkadaşları anısına hatıra ormanı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşları anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Bitlis'te 4 Mart'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 silah arkadaşı anısına, Çubukbey Anadolu Lisesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu. Yardımeli Derneği ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkısıyla oluşturulan hatıra ormanında, 11 şehidin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Elazığ Valisi Erkaya Yırık adına da birer fidan dikildi.