Helikopterden Tespit Edilen Lastik Bottaki 48 Kaçak Göçmen Yakalandı
52 dakika önce
İZMİR'in Dikili ilçesinden bindikleri lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken, Sahil Güvenlik helikopterinden tespit edilen 48 kaçak göçmen, yakalandı.
İZMİR'in Dikili
ilçesinden bindikleri lastik bot ile yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışırken, Sahil Güvenlik helikopterinden tespit edilen 48 kaçak göçmen, yakalandı.
Sahil Güvenlik helikopteriyle, cumartesi günü saat 07.30 sıralarında, Dikili açıklarında çoğu çocuk olan kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi. Bilgilendirilen Sahil Güvenlik Botu ekibi, bölgeye yönlendi. Ekipler, durdurulan lastik botta 12'si erkek, 9'u kadın ve 27'si çocuk olmak üzere Afganistan
uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:54 Kaynak: DHA
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