Helikoptere kamyon çarptı - Son Dakika
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Helikoptere kamyon çarptı

6 saat önce

Brezilya'da yol kenarına iniş yapan helikopterin pervanelerine kamyon çarptı.

Helikoptere kamyon çarptı, System.String[]

Brezilya'da yol kenarına iniş yapan helikopterin pervanelerine kamyon çarptı. Helikopterin pervaneleri parçalanırken, kazada yaralanan olmadı.

Brezilya güvenlik güçlerinin Acre kentinde düzenlediği opreasyon sırasında kullandıkları helikopter, içerisindeki 5 kişi ile yol kenarına iniş yaptı.  Operasyona katılan polisleri taşıyan helikopterin pervanelerine bu sırada yoldan geçmekte olan bir kamyon çarptı. Kazada, helikopterin pervaneleri parçalanırken şans eseri yaralanan olmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çalışır durumdaki helikopter görüntüsü

Yoldan geçmekte olan kanyon görüntüsü

Helikopterin pervanelerine kamyonun çarpma anı

Pervanelerin şideetli biçimde parçalanması


Helikopter, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:53 Kaynak: DHA
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Helikoptere kamyon çarptı
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