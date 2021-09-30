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Helikopterle 170 bin voltluk elektrik hattı üzerinde havada asılı mesai yapıyorlar - Son Dakika

Helikopterle 170 bin voltluk elektrik hattı üzerinde havada asılı mesai yapıyorlar

30.09.2021 14:11
Helikopterle 170 bin voltluk elektrik hattı üzerinde havada asılı mesai yapıyorlar, System.String[]

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) canlı bakım ekibi, halatla helikoptere bağlanan sepetin içinde, 170 bin volt enerjinin geçtiği yüksek gerilim hattında ışıklı ikaz küresi montajı gerçekleştiriyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) canlı bakım ekibi, halatla helikoptere bağlanan sepetin içinde, 170 bin volt enerjinin geçtiği yüksek gerilim hattında ışıklı ikaz küresi montajı gerçekleştiriyor.

Elektriğin kaynağından iletimini sağlayan TEİAŞ, yaklaşık 16 bin çalışanı, 22 bölge müdürlüğü ve 10 yük tevzi kontrol merkeziyle termik, hidrolik, rüzgar, güneş ve jeotermal santrallerinde üretilen elektriği, enerji iletim hatları ve trafo merkezleriyle şehirlere, organize sanayi bölgelerine, fabrikalara iletiyor.

Saniyelik kesintinin bile büyük zararlara yol açabilme ihtimalinden gece gündüz görev yapan TEİAŞ helikopterli canlı bakım ekibi, halat yardımıyla helikoptere bağlanan sepetin içinde havada asılı şekilde, binlerce volt enerjinin geçtiği yüksek gerilim hatlarına dokunarak, bakım ve montaj işlerini gerçekleştiriyor.

Ekipler, gümüş alaşımlı özel kıyafet ve ekipmanları ile uyguladıkları teknikler sayesinde elektrik akımından etkilenmiyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Havaalanı'nın etrafındaki yüksek gerilim hatlarına ışıklı ikaz küresi montajı da gerçekleştiren ekibin zorlu çalışması, AA ekibince görüntülendi.

TEİAŞ 2. Bölge Müdürü Gökhan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji iletim hatlarında ışıklı ikaz küresi çalışmalarının TEİAŞ helikopterli canlı bakım ekibi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Kaya, 2018'de başlayan helikopterli bakım çalışmalarının Bursa bölgesinde de sürdürüldüğünü dile getirerek, "Bakım ekipleri vasıtasıyla enerji iletim hatlarına uçak, helikopter gibi hava araçlarının bulunduğu güzergahta, gece ve gündüz çalışabilen, güneş enerjili, ışıklı ikaz küresi montajı gerçekleştiriliyor.

TEİAŞ'ın yurt dışında ve yurt içinde eğitim aldırdığı personelleri vasıtasıyla herhangi bir enerji kesintisi olmadan, arz güvenliğini sıkıntıya sokacak bir duruma sebebiyet vermeden canlı olarak çalışmalar yapılıyor. Canlı hat bakım ekiplerimiz özel kıyafet ve ekipmanları ile özel işletme rejimi şartlarında bu çalışmalarını yürütmektedirler. Şu anda 170 bin volt enerji altında, ekiplerimiz, helikopter üzerinden çalışmalarını yaparak ışıklı ikaz küresi montajını gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

"Ekip, eğitimlerini yurt dışında ve içinde aldı"

Türkiye'nin son yıllarda bu alanda Avrupa ile entegre olmuş şekilde çalıştığına dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

" Almanya, İtalya ve Kanada'da, ekipler bu tarz çalışmalar yapıyorlardı. Son yıllarda ülkemiz de bu çalışmalara başlamış durumda. Bunun en büyük getirisi, enerji kesilmeden yapılmasıdır. Daha önce bu işlemler, ekiplerimiz tarafından yapılıyordu fakat enerji kesiliyordu. Yoğun bir iş gücü harcanıyordu. İş güvenliği zafiyetleri oluşabiliyordu. Şu anda çalışmalar tüm iş güvenliği tedbirleri alınarak helikopterle canlı bakım ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu ekibimiz eğitimlerini yurt dışında ve yurt içinde aldı. Bir ekipte 8 kişi bulunuyor. Bu çalışmaların tamamen milli imkanlarla, kendi elemanlarımız tarafından yapılması da bu işin özelliğini ortaya koymaktadır."

Bu çalışma kapsamında, yaklaşık 25 ışıklı ikaz küresi montajının gerçekleştirileceğini vurgulayan Kaya, "Havalimanının etrafındaki, uçak ve helikopterlerin güzergahında bulunan yüksek enerji hatlarına, uyarı amaçlı bu ikaz kürelerini taktırıyoruz. İkaz küresi montajının dışında arıza tedbirlerine yönelik çalışmaları da helikopterli canlı bakım ekibimiz yapıyor ve yapmaya devam edecek. TEİAŞ'ın taahhüt ettiği entegre yönetim sistemi kapsamında, vizyon ve misyonumuza yakışacak şekilde elektriğin kesintisiz, kaliteli ve güvenli bir şekilde müşterilere ve vatandaşlara ulaştırılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Helikopterle 170 bin voltluk elektrik hattı üzerinde havada asılı mesai yapıyorlar
Helikopterle 170 bin voltluk elektrik hattı üzerinde havada asılı mesai yapıyorlar
Helikopterle 170 bin voltluk elektrik hattı üzerinde havada asılı mesai yapıyorlar
Helikopterle 170 bin voltluk elektrik hattı üzerinde havada asılı mesai yapıyorlar
Helikopterle 170 bin voltluk elektrik hattı üzerinde havada asılı mesai yapıyorlar

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Enerji, Trafo, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Helikopterle 170 bin voltluk elektrik hattı üzerinde havada asılı mesai yapıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Helikopterle 170 bin voltluk elektrik hattı üzerinde havada asılı mesai yapıyorlar - Son Dakika
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