Helikopterle Çanakkale'ye sevk edilen koronavirüs hastası öğretmen, kurtarılamadı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yakalandığı koronavirüs nedeniyle durumu ağırlaşınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kent merkezine sevk edilen matematik öğretmeni İoannis Kutidis (62), doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Yunanistan'dan 1 yıl önce Gökçeada ilçesine gelip, Tepeköy'deki Özel Rum Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak göreve başlayan İoannis Kutidis ile aynı okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Eleftheria Alexiadou koronavirüse yakalandı. Adadaki hastanede tedaviye alınan çiftten, solunum güçlüğü çekmeye başlayan İoannis Kutidis'in durumunun ağırlaşması üzerine Çanakkale'ye sevkine karar verildi. Fırtına nedeniyle feribot seferleri yapılamadığı için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yardım istendi. İoannis Kutidis, 31 Mart Çarşamba akşamı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile alınarak, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak İoannis Kutidis doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kutidis, Yunanistan'da toprağa verilecek.İngilizce öğretmeni eşi Eleftheria Alexiadou'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.