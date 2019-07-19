Son Dakika Haberleri: Helikopterle kask denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Helikopterle kask denetimi

1 saat önce

ANTALYA'da motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığı, helikopterle denetlendi.

Helikopterle kask denetimi, System.String[]
ANTALYA'da motosiklet sürücülerinin kask takıp takmadığı, helikopterle denetlendi. Kural ihlalinde bulunan motosiklet ve araç sürücülerine toplam 11 bin 208 TL para cezası verildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' projesi kapsamında havadan kask denetimi yaptı. Konyaaltı Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'ndan havalanan İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopter ile yapılan denetimde, kural ihlali yapan araç sürücüleri de tespit edildi.
Korkuteli, Elmalı, Finike ve Kemer'de karayoluna kurulan jandarma trafik timlerinin uygulama noktalarının destek verdiği uygulamada, 187 motosiklet ve araç denetlendi.
18 kasksız motosiklet sürücüsü ve kural ihlali yapan 21 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Sürücülere toplam 11 bin 208 TL idari cezası verildi. 39 araçtan 7'si trafikten men edildi.

Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan'ın yaklaşık 3 milyonluk müthiş yatı! 5 yıldızlı otel gibi Lotus'un 2 bin beygirlik otomobili Evija'nın tanıtımı yapıldı! 130 adet üretilecek aracın fiyatı 12 milyon TL'nin üzerinde Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Kazak milyarderin yüzen sarayı Kuşadası'nda 2 milyon liralık yakıt aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:57:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Helikopterle kask denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]