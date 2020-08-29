Helikopterle müdahale edilen yangın, ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

BARTIN'ın Darıören köyünde çıkan otluk alan yangını ormanlık alana sıçramadan, karanın yanı sıra havadan da 1 helikopterle müdahale edilerek söndürüldü.

Darıören köyünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan ot yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri hemen müdahalede bulundu. Arazinin sarp olması nedeniyle Kastamonu'dan getirilen helikopterle de havadan müdahalede bulunarak yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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