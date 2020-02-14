Helikopterle tespit edilen 23 araca 12 bin TL ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Helikopterle tespit edilen 23 araca 12 bin TL ceza - Son Dakika

Helikopterle tespit edilen 23 araca 12 bin TL ceza

6 saat önce

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Helikopterle tespit edilen 23 araca 12 bin TL ceza, System.String[]

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopterle trafik denetimi yapıldı.


Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanındaki Eskişehir- Ankara, Eskişehir- Kütahya ve Eskişehir-Afyonkarahisar kara yollarında Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde helikopterle trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada, kural ihlali yapan sürücülerin araçlarını havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi. Havadan tespit edilerek kontrol noktasında durdurulan 23 sürücüye toplam 12 bin 98 lira para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.


Öte yandan helikopterli trafik denetimine; Eskişehir vali yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve Alper Balcı ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kadir Çimen katıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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