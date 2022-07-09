Ekipler, özellikle Palandöken ve Çat ilçelerindeki trafik kontrol noktasında ağır tonajlı araçlar, otobüs ve otomobilleri durdurarak kontrol yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Helikopterle trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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